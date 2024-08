Bari, Ricci diventa un caso: si valuta la cessione

A Bari, oltre alle difficoltà sul campo con solo 1 punto raccolto nelle prime tre partite, si aggiungono le tensioni fuori dal campo legate al calciomercato. L’ultimo episodio ha visto protagonista Giacomo Ricci, calciatore del Bari, che si trova ora al centro di un caso che sta facendo discutere la piazza e gli addetti ai lavori.

Dopo il pareggio all’ultimo minuto contro il Modena, l’allenatore del Bari, Moreno Longo, ha fatto delle dichiarazioni piuttosto chiare sulla situazione di Ricci all’interno della squadra. “Ricci ha chiesto la cessione, ma poi ha cambiato idea. È un po’ confuso in questo momento e io che mi devo giocare la vita calcistica voglio gente che vuole rimanere a Bari a tutti i costi e che non abbia ripensamenti,” ha dichiarato Longo. “Lui e chi l’ha consigliato hanno fatto un po’ di confusione, ma quando un giocatore mi chiede di andare via tramite il direttore io devo puntare su altri calciatori.”

Queste parole, pronunciate pubblicamente, non sono passate inosservate e hanno avuto un forte impatto sul giocatore e sul suo entourage. Secondo quanto riportato da pianetabari.com, Ricci e il suo team si sono sentiti toccati da queste dichiarazioni e stanno ora seriamente considerando l’ipotesi di lasciare la società di De Laurentiis.

Nel frattempo, il calciatore ha attirato l’attenzione di altre squadre, in particolare del Cosenza guidato da Alvini, che sembra interessato a un eventuale trasferimento. Se questa opzione non dovesse concretizzarsi, per il Bari si prospetta la necessità di trattare un rinnovo del contratto di Ricci, con un adeguamento economico adeguato, considerata la scadenza fissata per il 2025.

Il caso Ricci rappresenta un nodo cruciale per il Bari in un momento delicato della stagione, dove non solo i risultati sportivi tardano ad arrivare, ma anche le dinamiche interne rischiano di minare la serenità del gruppo. Resta da vedere quale sarà la decisione finale del calciatore e come la società gestirà una situazione che potrebbe avere ripercussioni significative sulla stagione in corso.