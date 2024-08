Sampdoria, Tutino: «Contro il Bari dobbiamo vincere»

L’attaccante della Sampdoria, Gennaro Tutino, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta maturata a Salerno contro la Salernitana di Martusciello.

Ecco le sue parole:

«Col Bari è una partita da vincere assolutamente, in casa davanti ai nostri tifosi. Giocheremo in casa, abbiamo bisogno assolutamente di questi tre punti. Non sarà facile, come già ho detto il campionato di Serie B è un campionato molto difficile, contro qualunque squadra. Dobbiamo cercare di recuperare in questi due giorni, mettere da parte questa partita e con il Bari andare in campo al 100% delle nostre motivazioni per trovare la prima vittoria in casa, davanti ai nostri tifosi, e fare i primi tre punti della stagione».