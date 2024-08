Corriere Romagna: “Cesena, sbloccata la cessione di De Rose al Catania”

Secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere Romagna, sembra ormai definita la cessione del centrocampista Francesco De Rose al Catania. Il Direttore Sportivo del Cesena, Fabio Artico, ha lasciato intendere che il club sia sul punto di completare la cessione a titolo definitivo del giocatore al club siciliano.

Il Cesena contribuirà al pagamento dell’ingaggio di De Rose, ex capitano della squadra. Stasera, il centrocampista sarà presente allo stadio “Manuzzi” per salutare i compagni di squadra degli ultimi due anni e i tifosi bianconeri. Domani, De Rose si unirà a Mimmo Toscano in Sicilia, per iniziare una nuova avventura con il Catania.

La partenza di De Rose segna la fine di un capitolo importante per il Cesena, che perde un giocatore esperto e di grande carisma. Allo stesso tempo, l’arrivo del centrocampista al Catania rappresenta un rinforzo significativo per la squadra siciliana, che punta a migliorare le proprie prestazioni nella stagione in corso.