Di Marzio: “Sampdoria, Pirlo a rischio: Sottil prima idea in caso di svolta”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la posizione di Andrea Pirlo come allenatore della Sampdoria è sempre più a rischio dopo l’ultimo ko subito ieri sera contro la Salernitana. Con un solo punto conquistato in tre partite di campionato, l’inizio di stagione si sta rivelando particolarmente complicato per i blucerchiati.

L’investimento significativo effettuato dalla società in questa sessione di mercato, con l’arrivo di 14 nuovi giocatori, rende la situazione ancora più critica. Alla luce di queste premesse, la dirigenza potrebbe presto valutare un cambio di guida tecnica per cercare di invertire la rotta e migliorare i risultati della squadra.

La panchina di Pirlo, già sotto osservazione per l’avvio difficile, sembra ora essere appesa a un filo. La società si trova di fronte a una decisione delicata: confermare la fiducia nel progetto tecnico dell’ex campione del mondo o optare per un cambio radicale per cercare di dare una scossa alla squadra e alla stagione.