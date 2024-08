Bari: vicino l’arrivo dell’ex Palermo Falletti

Il Bari è sempre più vicino a Cesar Falletti. I contatti tra il club biancorosso e l’attaccante argentino, in uscita dalla Cremonese, si sono intensificati nelle ultime ore. Le parti stanno lavorando a Milano per finalizzare l’operazione, che potrebbe portare Falletti a vestire la maglia del Bari nelle prossime settimane.

L’arrivo di Falletti, ormai imminente, complicherebbe notevolmente il ritorno in biancorosso di Anthony Partipilo. Il Parma, proprietario del cartellino di Partipilo, continua a mantenere ferma la richiesta di un prestito oneroso da 400mila euro, una cifra che potrebbe risultare proibitiva per il Bari, soprattutto dopo l’investimento su Falletti.

Con l’arrivo dell’attaccante argentino, il Bari si prepara a rafforzare ulteriormente il reparto offensivo, cercando di migliorare i risultati sul campo e risalire in classifica. Resta da vedere come si evolverà la situazione nelle prossime ore, con il club pugliese che punta a chiudere l’affare quanto prima per regalare a Moreno Longo una nuova freccia nel suo arco.