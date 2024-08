In tribuna tutto l’anno! Rifiuta ogni cessione e fa esplodere il caos a Milanello | Rottura totale

Rapporti ai ferri corti sia col tecnico che con la società: il giocatore rischia di non vedere mai il campo

Tempo di riflessioni in casa Milan, anche sul versante cessioni. La campagna acquisti 2024 sembra avere convinto piazza, tifosi, media e allenatore, con gli arrivi non solo di innesti mirati ma anche di calciatori in grado di migliorare la rosa che con Pioli aveva raggiunto la seconda posizione – seppur a distanza siderale dall’Inter -.

E per Adli, non convocato da Fonseca per la prima da titolare insieme a Kalulu e Pobega, lo spazio rischia di assottigliarsi ancora di più rispetto lo scorso anno. Kalulu infatti ha già lasciato il Milan direzione Juve, Pobega invece è vicino al trasferimento al Bologna.

Per il terzo, ossia l’ex Bordeaux, rimasto in tribuna alla prima di campionato, si prospetta uno scenario simile. Gli innesti a centrocampo del Milan leveranno ancora più minuti al francese, che secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio avrebbe già una possibilità di lasciare i rossoneri entro la fine del mercato.

Adli via in extremis: difficile un suo reinserimento

E nonostante il grande impegno per ritagliarsi un ruolo da protagonista lo scorso anno, Adli sembra proprio destinato a lasciare il Milan. Un anno praticamente in panchina, nel 2023, un atro invece nel 2024 più presente, ma comunque da comprimario. Adesso la sua avventura in Serie A sembra agli sgoccioli, con il cambio di tecnico che a Milanello ha portato una importante rivoluzione.

Adli secondo quanto riferito dal giornalista di Sky Sport, avrebbe estimatori all’estero, e i contatti potrebbero decollare nelle prossime ore, proprio in extremis, a ridosso della fine del mercato estivo.

Adli, sirene dal Qatar

E come spesso accade quanto si tratta di piazzare esuberi, viene fuori il nome delle leghe del Medio Oriente, che sia Qatar, Emirati Arabi, o Arabia Saudita. Per Adli, come riferisce Gianluca Di Marzio, ci sarebbero i primi, pronti a portarlo via da Milano.

La trattativa però non è ancora decollata, semmai rimane nelle fasi embrionali, quelle di un ipotetico interessamento. L’estromissione dai convocati di San Siro ha segnato sicuramente una divisione tra tecnico e il centrocampista, che difficilmente verrà preso in considerazione da Fonseca per la prossima stagione. Intanto si attendo gli ultimi giorni di mercato per una possibile cessione.