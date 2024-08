TMW: “Carrarese, colpo in attacco: Filippo Falco pronto a firmare”

La Carrarese è vicinissima a un nuovo colpo in attacco. Secondo quanto riportato da TMW, il club apuano, neo promosso in Serie B, è a un passo dall’accordo con Filippo Falco, che sarebbe pronto a firmare un contratto annuale.

In una recente intervista a Gianlucadimarzio.com, Falco aveva espresso il desiderio di tornare a giocare in Italia dopo le sue esperienze all’estero con Cluj e Stella Rossa. “Rientro in Italia con le idee chiare e tanta fame, voglio giocare nel mio Paese,” aveva dichiarato Falco, sottolineando la sua voglia di tornare in campo dopo un periodo complicato segnato da problemi amministrativi e burocratici che lo avevano tenuto lontano dal calcio giocato.

L’arrivo di Falco rappresenterebbe un importante rinforzo per la Carrarese, che punta a consolidarsi nella nuova categoria.