TMW: “SPAL, svolta La Mantia: può rinnovare e andare in prestito al Catanzaro”

Che Andrea La Mantia non rimarrà alla SPAL è ormai una certezza. Dopo aver passato la scorsa stagione in prestito alla Feralpisalò, l’attaccante sembrava destinato a unirsi a una delle ambiziose formazioni come Triestina, Benevento o Catania, anche se quest’ultima sembrava più defilata nella corsa.

Tuttavia, secondo quanto riportato da TMW, potrebbe essere arrivata una svolta decisiva nelle ultime ore: il Catanzaro si sarebbe fatto avanti per acquisire il giocatore. Le trattative con la SPAL sono in corso per definire i dettagli del trasferimento. La Mantia è in scadenza di contratto con il club estense, ma si sta discutendo di un possibile prolungamento contrattuale, che consentirebbe poi un prestito al Catanzaro. Tale operazione potrebbe includere diverse opzioni per le stagioni future, permettendo una maggiore flessibilità sia per il giocatore sia per le squadre coinvolte. Sebbene le trattative siano ancora in corso, la cosiddetta “fumata bianca” potrebbe non essere così lontana, anche se alcuni dettagli devono ancora essere perfezionati.

Dal punto di vista della SPAL, questa operazione rappresenterebbe un’ottima opportunità per sfoltire la rosa, un’esigenza sottolineata più volte dalla dirigenza per consentire la costruzione di un gruppo più funzionale ai nuovi schemi tattici del tecnico Alberto Dossena. La squadra estense è al lavoro per trovare la soluzione ideale che soddisfi tutte le parti coinvolte, e ulteriori sviluppi sono attesi a breve.

La possibilità di un trasferimento di La Mantia al Catanzaro aggiunge un interessante capitolo al mercato estivo, con la SPAL che cerca di concludere un’operazione vantaggiosa e il Catanzaro che potrebbe rinforzare il proprio attacco con un giocatore di esperienza e qualità. I prossimi giorni saranno decisivi per determinare il futuro dell’attaccante, mentre le trattative continuano a ritmi serrati.