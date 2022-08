Attraverso la propria pagina Facebook l’AIC ha riportato un’intervista all’ex rosanero Maurizio Ciaramitaro, il quale si è espresso sul Palermo.

«Palermo per un palermitano? Il sogno che tutti noi palermitani abbiamo fin da bambini è quello di indossare la maglia del Palermo. Ce l’abbiamo nel sangue, facciamo di tutto per riuscire ad arrivarci. Per uno come me che dai 10 ai 30 anni è stato legato a questa maglia è una cosa davvero emozionante e difficile da spiegare con le parole. La Serie B, lo sappiamo, è sempre imprevedibile. E’ una “A2” vista la presenza di squadre come Palermo, Cagliari, Bari, Genoa e altre “big”. Sono sicuro, però, che alla fine una sorpresa ci sarà, come è accaduto lo scorso anno. La squadra che meno ti aspetti, magari, farà un campionato sorprendente».