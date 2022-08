Saber Hraiech, ex calciatore del Padova, oggi al Cesena, ha parlato in conferenza stampa riferendosi agli ultimi due anni in cui il club biancoscudato ha perso due finali playoff.

Ecco le sue parole:

«Sono stati due anni molto pesanti, l’ultimo è stato il peggiore. I giocatori ci rimangono male, così ci rimane male la società. Adesso penso a quest’anno. Anche in campionato eravamo arrivati lì a un passo ma non ce l’abbiamo fatta, poi abbiamo perso le due finali e ci dispiace davvero tanto. Due anni di Padova mi hanno lasciato tanto, mi hanno fatto capire che avere una squadra forte non basta per vincere. A noi non sono mancati i giocatori forti, a noi è mancata quella fame in più e l’essere più squadra. E’ mancata la squadra, non eravamo squadra al 100%, quello che serve per provare a vincere un campionato».