L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Brunori e le parole di addio della moglie sui social, in attesa di capire che ne sarà del futuro dell’attaccante che dal 30 giugno tornerà alla casa base, la Juventus.

Un video postato su instagram che suona come una sentenza. Una città che sperava di vedere ancora in rosanero il suo bomber e invece ha dovuto prendere atto di una situazione che appare irreversibile. Il saluto di lady Brunori a Palermo è in qualche modo l’addio di “Mister 29 gol” e non lascia spazio all’immaginazione:

“Mi avevano detto che quando sarei andata al sud avrei pianto due volte, al mio arrivo e quando me ne sarei andata. Ed è proprio così, avevano ragione. Ma non potevano sapere tutto quello che che mi sarei portata nel cuore e non potevo immaginarlo neanche io. È stato un anno meraviglioso, questa città amore mio @metbruno ci ha regalato tanto, emozioni indescrivibili e persone uniche che per noi sono diventate una famiglia, la nostra quotidianità. Certi legami non li puoi spiegare e soprattutto non si potranno spezzare mai. Vi voglio bene amici Belli. Grazie per quest’anno fantastico passato insieme a noi”.

Inutile dire che il post ha colto di sorpresa un’intera tifoseria che ambiva a riconoscersi nel trascinatore principale della scalta in serie B anche nella prossima stagione. La rosea, inoltre fa sapere che dopo il prestito in rosanero, l’attaccante sembra diretto alla Cremonese.