L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno sia in B che in C, soprattutto quelle che riguardano le panchine.

Tengono banco gli allenatori e i rinnovi sul mercato della Serie B. Un’altra casella è stata riempita ed è quella del Cosenza che ha scelto il suo allenatore: al posto di Bisoli ecco Davide Dionigi, voglioso di rilanciarsi dopo l’esonero di Brescia a febbraio del 2021.

I suoi trascorsi da calciatore e allenatore della Reggina, nonché di tecnico del Catanzaro hanno fatto esplodere la polemica nella tifoseria. Sui social anche un diluvio di critiche legati al palmares da allenatore ma il d.s. Gemmi e lo stesso Dionigi (domani la presentazione) sono consapevoli che sarà il campo a determinare giudizi e prospettive. Per l’ex attaccante sarà la quinta esperienza in B come tecnico dopo la Reggina, la brevissima parentesi con il Varese, la salvezza di Ascoli e, appunto, il Brescia. In C aveva cominciato la carriera di allenatore con il Taranto, quindi Cremonese, Matera e Catanzaro. Due righe di ringraziamento da parte della società nel comunicato in cui è stato annunciato che il rapporto con Bisoli non proseguirà dopo la salvezza al playout col Vicenza. Ed è stato risolto anche il contratto con l’ex allenatore Occhiuzzi.

Casting Pisa Il Pisa invece continua a monitorare i profili per la sostituzione di D’Angelo. È Maran il nome nuovo nel casting del Pisa per individuare il nuovo allenatore, che durerà ancora alcuni giorni ma non andrà oltre il lunedì della prossima settimana. Fermo nella stagione appena conclusa perché ancora sotto contratto col Genoa, Maran dopo 10 anni in Serie A sarebbe pronto a rimettersi in gioco in B in una piazza ambiziosa come quella pisana. La prima scelta rimane però uno tra Corini e Pippo Inzaghi, con De Rossi terzo incomodo: l’ex giocatore della Roma piace molto ma ci sono dubbi legati nel consegnare una squadra che punta alla promozione diretta a un esordiente assoluto.

Lega Pro Anche in Serie C riflettori sulle panchine. E il nome in primo piano resta quello di Zdenek Zeman: sembrava vicinissimo a un accordo col Pescara (e sarebbe l’ennesimo ritorno per il boemo) e invece è emersa anche la voce di un clamoroso ribaltone societario a Foggia che porterebbe Zeman di nuovo in rossonero dopo la chiusura del rapporto di poche settimane fa, quando Zemanlandia sembrava definitivamente archiviata. Se il gruppo guidato dall’imprenditore Salandra dovesse acquisire il Foggia, la prima mossa sarebbe quella di rimettere alla guida tecnica il tandem Zeman-Pavone.

Altri affari Il Venezia ha ceduto a titolo definitivo il terzino sinistro David Schnegg allo Sturm Graz. Schnegg a gennaio era stato ceduto in prestito al Crotone. Prima uscita al Sudtirol: Fabbri va al Trento. Frosinone: il portiere De Lucia, rientrato dal prestito a Salò, sarà girato al Cesena sempre in prestito.