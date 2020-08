Sono diversi i giocatori del Chelsea che non hanno preso parte agli allenamenti precampionato, dopo essere risultati positivi al Covid-19. Secondo la stampa britannica, nonostante il club di Abramovic non abbia comunicato alcun nome, i calciatori potrebbero essere quattro ed ora sono ovviamente costretti ad un isolamento di 10 giorni. Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic e Fikayo Tomori sono già in autoisolamento dopo aver trascorso una vacanza sull’isola greca di Mykonos lo scorso fine settimana. Oltre ai Blues anche Sheffield United, Brighton e Hove Albion e West Ham hanno segnalato casi positivi al Coronavirus nelle ultime settimane.