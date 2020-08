A Bologna un autobus è stato bloccato per mezzora per l’intemperanza di una passeggera che non voleva indossare la mascherina, come invece è previsto. L’autista ha quindi chiamato i carabinieri. E’ successo ieri pomeriggio in via Lame, a bordo di un 92/B.

Secondo quanto riporta “Larepubblica.it” , all’arrivo dei carabinieri la donna ha iniziato a urlare perché voleva rimanere sull’autobus senza indossare la mascherina. Dopo alcuni minuti, la donna, una 43enne rumena è scesa dal mezzo ed è stata identificata. La donna è stata denunciata e dopo una trentina di minuti l’autobus è ripartito.