Il problema del razzismo è da sempre molto radicato nella realtà quotidiana degli Stati Uniti ed anche il mondo dello sport vuole far sentire la propria voce di protesta contro una discriminazione che spesso raggiunge livelli intollerabili. Dopo il rinvio di diverse partite di NBA, a seguito del ferimento dell’afroamericano Jacob Blake da parte della polizia a Kenosha, in Wisconsin, anche le leghe americane di baseball e calcio si sono viste costrette a rinviare diversi incontri, dopo il rifiuto dei giocatori di scendere in campo.

Come riportato da “Ilcorrieredellosport.it”, anche il tennis ha deciso di fermarsi: al “Western and Southern Open”, Atp Masters 1000, oggi non giocherà nessuno: le semifinali maschili e femminili sono state posticipate a domani. “Come sport, il tennis sta collettivamente prendendo posizione contro la diseguaglianza razziale e l’ingiustizia sociale che ancora una volta sono finite in primo piano negli Stati Uniti. Usta, Atp e Wta hanno deciso di rimarcare questo momento sospendendo il gioco al ‘Western and Southern Open’ nella giornata di giovedì. I match riprenderanno venerdì”. Questo il comunicato firmato da Usta, Atp e Wta.