Intervistato dal programma televisivo “Omnibus”, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone ha dichiarato: «Salvini e Musumeci stanno facendo campagna elettorale sulla pelle dei siciliani e noi non lo permetteremo: si vota in altre regioni e loro usano la Sicilia per prendere voti al nord, è ignobile. Musumeci sa bene che quella ordinanza è stata carta straccia firmata da lui per avere qualche invito in tv, peccato che così facendo fa passare Sicilia per il lazzaretto d’Italia quando invece anche la stagione turistica sta andando alla grande, nonostante due uomini delle istituzioni stiano diffamando la Sicilia e i siciliani . Ho voluto difendete la mia terra e la mia gente, i ristoratori, i commercianti e gli albergatori che stanno lavorando con tutte le difficoltà del caso: basta campagna denigratoria sui siciliani perché sei basso nei sondaggi. Ci sono state mancanze da parte dell’Europa ma l’opposizione rema contro sempre : sia quando si tratta di chiedere solidarietà europea che per prendere i fondi europei , alla Lega importa solo di prendere voti, di far stare meglio gli italiani zero».