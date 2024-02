Championship: Bamford segna con il gomito ma il gol non può essere annullato (VIDEO)

L’attaccante del Leeds Patrick Bamford, in occasione della partita valida per il campionato di Championship, il 30enne ha segnato un gol con il braccio. Invece di nascondere la sua furbata, l’attaccante l’ha addirittura sottolineata festeggiando con i compagni ostentando proprio il gomito. La rete non è stata annullata per via della mancanza nel campionato del Var.

Di seguito il video: