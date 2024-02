Slovenia: portiere sostituito dopo 20 secondi per aggirare una regola (VIDEO)

in Slovenia, un portiere è stato sostituito dall’allenatore dopo appena secondi dall’inizio della partita.

La squadra slovena concede l’esordio dal 1′ il portiere diciassettenne Zan Lorber, ma il suo debutto è durato davvero pochi secondi. In realtà l’allenatore non aveva davvero deciso di dare un’opportunità al giovane, ma di utilizzarlo soltanto per soddisfare i criteri imposti dal campionato. Nel 2022, infatti, la federazione calcistica slovena ha deciso che ogni squadra che partecipa al campionato ha l’obbligo di schierare come titolare almeno un giocatore under 21.

Di seguito il video:

17-letni vratar Rogaške Žan Lorber je dočakal debi v prvi ligi, ki pa ni trajal dolgo. Približno 10 sekund. Potem ga je zamenjal povratnik v slovensko ligo Ajdin Mulalić. Smešenje pravil NZS se nadaljuje … pic.twitter.com/W1tJcdvqDZ — Rok Viškovič (@Rok_Viskovic) February 10, 2024