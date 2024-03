Champions League, sorteggiati i quarti di finale: il City affronterà il Real Madrid. Tutti gli accoppiamenti

Continua la nuova stagione della Champions League. Metaforico fischio d’inizio alle ore 12 a Nyon, dove si traccerà la strada verso la finalissima. Le partite di andata dei quarti di finale si giocheranno il 9 e 10 aprile 2024, mentre quelle di ritorno il 16 e 17 aprile 2024.

Le squadre qualificate

Arsenal (Inghilterra)

Barcellona (Spagna)

Bayern Monaco (Germania)

Manchester City (Inghilterra)

Paris Saint-Germain (Francia)

Real Madrid (Spagna)

Atletico Madrid (Spagna)

Borussia Dortmund (Germania)

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Di seguito gli accoppiamenti dei quarti di finale con le gare d’andata il 9 e 10 aprile 2024 mentre il 16 e 17 aprile quelle di ritorno:

Arsenal-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Borussia Dortmund

Real Madrid-Manchester City

PSG-Barcellona

Gli accoppiamenti per le semifinali

Atletico/Dortmund vs PSG/Barcellona

Arsenal/Bayern vs Real Madrid/Manchester City