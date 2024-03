Sorteggi Europa League: ai quarti Milan-Roma. Tutti gli accoppiamenti

Termina il sorteggio, di seguito il riepilogo dei quarti di finale di Europa League e gli accoppiamenti delle semifinali:

Milan-Roma

Liverpool-Atalanta

Bayer Leverkusen-West Ham

Benfica-Olympique Marsiglia

Semifinali – Andata 2 maggio, Ritorno 9 maggio

Benfica-Olympique Marsiglia VS Liverpool-Atalanta

Milan-Roma VS Bayer Leverkusen-West Ham

