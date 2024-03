Liga spagnola: Girona sconfitto 1 a 0 dal Getafe, il Real Madrid ora è lontano 10 punti

Si è appena concluso il match di Liga spagnola tra Getafe e Girona. I padroni di casa vincono per 1 a 0 grazie al gol di Santiago realizzao nel primo tempo, impedendo alla squadra gestita dal City Group di tornare a -7 dal Real Madrid, vincente oggi per 2-4 in casa dell’Osasuna. Adesso il Girona deve guardarsi dietro: il Barcellona, terzo a 61, potrebbe andare secondo a +2 qualora domani sera dovesse vincere contro l’Atletico Madrid.

