Champions League: scontri a Belgrado tra i tifosi della Stella Rossa e dello Stoccarda

Clima tutt’altro che sereno a Belgrado, dove alle ore 18:45 andrà in scena il match tra Stella Rossa e Stoccarda, valevole per la quinta giornata del girone di Champions League. Sul web stanno girando delle immagini in merito a degli scontri tra le due tifoserie avvenuti all’interno della capitale serba. Stando alle prime testimonianze locali, i tafferugli avrebbero coinvolto circa 30 esponenti del gruppo ultras della squadra biancorossa e 30-40 sostenitori del team tedesco.

27.11.2024, FK Crvena Zvezda🇷🇸 – VfB Stuttgart🇩🇪, Delije (Zvezda) attacked Stuttgart fans in Belgrade. About 30 Delije and about 40-50 Stuttgart, win Delije, click here for more: https://t.co/F96tUvd5l4 pic.twitter.com/bjxPHdNqmD

