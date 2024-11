Champions League: ieri sera maxi rissa tra i tifosi del Bologna e del Lille

Stasera, mercoledì 27 novembre, il Bologna giocherà contro il Lille in occasione della quinta giornata del girone di Champions League. Purtroppo, però, nel web stanno girando alcuni video che non hanno nulla a che vedere con lo sport. Secondo le prime ricostruzioni, a all’Irish Pub ‘Cluricaune’ della città emiliana ci sono stati un’ottantina di tifosi Bologna e una trentina di supporters del Lille che sono stati protagonisti di un agguato molto violento. Gli aggressori erano armati di cinture e spranghe e tre tifosi transalpini hanno riportato lieve lesioni mentre due sono stati accompagnati, per accertamenti, al Policlinico Sant’Orsola, poi dimessi nella notte.

