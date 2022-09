E’ iniziata la settimana che dà il via alla fase a gironi dell’edizione 2022/23 della UEFA Champions League. Tra martedì 6 settembre e mercoledì 7 settembre le italiane scenderanno in campo per affrontare le rispettive avversarie e provare a costruire la strada che potrebbe portarle alla fase a eliminazione diretta.

Mediaset ha scelto la gara da mandare in chiaro. Il primo match della tv di Cologno Monzese sarà trasmesso martedì 6 settembre su Canale 5 alle ore 21 ed è lo scontro di altissimo livello tra Paris Saint-Germain e Juventus.