Come riportato da Gianluca Di Marzio poche ore fa la prima storica vittoria in Serie B, ora un rinforzo in difesa: è fatta per l’arrivo dello svincolato Andrea Masiello al SudTirol.

Masiello, che vanta 287 presenze in Serie A nella sua carriera, e che ha giocato anche in Champions League con la maglia dell’Atalanta, è reduce dall’esperienza al Genoa, terminata con la retrocessione in Serie B e lo svincolo. Ora, il difensore toscano, trentasei anni, sarà un rinforzo a disposizione di Bisoli per cercare di puntare alla salvezza, obiettivo stagionale della squadra di Bolzano.