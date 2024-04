Champions League: il Real la ribalta in 2′, Manchester City sotto 2-1 all’intervallo. Avanti il Bayern Monaco, i risultati parziali

Terminano i primi tempi delle gare di Champions League valide per i quarti di finale della competizione. Il Real Madrid, al “Bernabeu”, prima passa in svantaggio dopo appena 2′ grazie alla rete di Bernardo Silva e poi, in 2′, la ribalda prima con Camavinga e poi, al 14′, con Rodrygo in contropiede.

Il Bayern Monaco, invece, è avanti in casa dell’Arsenal 2-1 grazie alle reti di Gnabry al 18′ e Kane al 32′. Per l’Arsenal la rete è di Saka.