L’Isis minaccia attentati in Champions: al “Bernabeu” tetto chiuso

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, in questi istatnti si sta giocando il match di Champions League tra Real Madrid e e City al “Bernabeu” con il tetto chiuso. L’Isis ha messo nel mirino gli “obiettivi soft”, tra cui gli eventi sportivi.

Per questo motivo c’è molta preoccupazione legata al manifesto diffuso, che preannuncia possibili attentati negli stadi in cui si giocheranno i quarti di finale di UEFA Champions League. Un portavoce della Uefa ha parlato della questione ai microfoni della BBC: «Siamo a conoscenza delle presunte minacce terroristiche nei confronti delle gare in programma e stiamo collaborando strettamente con le autorità dei vari paesi. Tutte le partite si svolgeranno, dunque, come previsto con le opportune misure di sicurezza in atto».