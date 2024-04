Champions League: 3-3 stellare al “Bernabeu” in Real Madrid-Man. City, due reti a testa in Arsenal-Bayern. I risultati

Terminano i match validi per l’andata dei quarti di finali di Champions League tra Real Madrid e Manchester City e Arsenal-Bayern Monaco. Al “Bernabeu” va in scena un match stellare. Dopo un primo tempo concluso sul risultato di 2-1 per il Real, il secondo tempo inizia con due reti dopo pochi minuti da parte degli uomini di Guardiola. Foden al 66′ e Gvardiol al 71′ la ribaltano prima del pareggio, con un destro magico di Valverde al 79′.

Arsenal-Bayern Monaco segue le tracce del match del “Bernabeu”. Due reti a testa con Trossard al 76′ che realizza la rete del pareggio finale dopo che, nella prima frazione di gioco, il match era terminato a favore degli ospiti.