Choc in Francia: tifosa dell’Angers vittima di violenza sessuale sugli spalti. La denuncia degli ultras

Triste episodio avvenuto negli spalti durante Angers-Laval, match di Ligue 2 disputato sabato scorso e terminato con il risultato di 1-1. Una tifosa è stata vittima di violenza sessuale. Tuttavia gli ultras dell’Angers (del gruppo “Kop De La Butte 1992) non sono rimasti indifferenti e hanno denunciato l’accaduto. Di seguito il comunicato dei supporters francesi:

“Vorremmo innanzitutto fornire tutto il nostro sostegno alla vittima di questa aggressione e condannare con la massima fermezza questo atto intollerabile e imperdonabile. Vogliamo ringraziare e congratularci con il giovane che è intervenuto per porre fine a questa aggressione. Informiamo la vittima di questo ignobile atto e tutta la tifoseria che il responsabile è stato individuato e denunciato al club. Metteremo in atto tutti i mezzi a sua disposizione per garantire che l’autore del reato venga allontanato dagli spalti del Kopa”.