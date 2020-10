Terminano le gare di Champions League giocate alle 21. Non un turno positivo per le italiane. La Juventus infatti, allo Stadium ha perso contro il Barcellona per 0-2. Mentre la Lazio non è andata oltre il pari con il Club Brugge.

Ecco tutti i finali:





Club Brugge – Lazio 1-1

Dortmund-Zenit 2-0

Ferencvaros-Dynamo Kyiv 2-2

Juventus-Barcellona 0-2

Manchester United – Lipsia 5-0

Siviglia-Rennes 1-0