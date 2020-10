Una circolare esplicativa del Dpcm inviata dal capo di Gabinetto del Viminale Bruno Frattasi dice che nelle Regioni in cui è stato istituito un coprifuoco bisogna spostarsi per l’autocertificazione.

Nel Dpcm il governo raccomanda ai cittadini di “non spostarsi, con mezzi di trasporto, pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Si fa presente che, trattandosi di raccomandazione – scrive Frattasi – non occorre che le persone interessate ai suddetti spostamenti siano munite di autodichiarazione. Resta ferma, invece, la necessità di giustificazione degli spostamenti in tutti i casi di limitazioni alla mobilità introdotte con provvedimenti più restrittivi di ambito regionale”.