L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei buoni spesa della Regione Sicilia. «No, non è un flop». Giuseppe Mattina, assessore alla Cittadinanza solidale, ha una valutazione più ottimistica delle 1.260 richieste di sussidio tramite buoni spesa/voucher coi 13 milioni stanziati dalla Regione. In 4 giorni poco meno di 1.300 richieste, a fronte delle 9.000 di quelle pervenute col bando comunale in pieno lockdown .

«Il paragone non regge perché questo nuovo avviso con quello

precedente ha tempi, modalità e erogazioni completamente diversi. Il primo aveva una procedura in più fasi, mentre questo si conclude in un solo step: tutto si carica e poi si invia».