L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole dell’esterno Ficarrotta al quale era stato proposto un periodo di prova col Palermo. «Ho parlato con Castagnini, mi ha proposto di andare in ritiro in prova con la promessa che se fosse andato bene mi avrebbero fatto il contratto-racconta Ficarrotta -.

Dopo 4-5 giorni ci siamo rivisti e ho detto che a 30 anni, e con una moglie incinta, non potevo andare in ritiro col rischio di restare senza niente in mano. Ho proposto di parlare di contratto prima di partire per il ritiro e mi è stato detto che non era possibile».