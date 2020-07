L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” torna a parlare del nubifragio che ha colpito Palermo. Dalle prime ore di ieri, la casella di posta si è riempita principalmente di racconti di cittadini che c’hanno rimesso le proprie macchine, tra chi ha subito solo qualche lieve danneggiamento a chi, con ogni probabilità, non avrà altra alternativa se non quella di rottamarla. In tutto, una cinquantina di segnalazioni di automobili danneggiate.