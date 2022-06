Attraverso il proprio sito ufficiale Gianluca Di Marzio scrive le ultime novità riguardanti la cessione del Palermo.

Nella giornata di oggi, mercoledì 15 giugno, si è tenuto a Milano un incontro di circa due ore tra il patron rosanero Dario Mirri e un rappresentate del City Football Group, la holding proprietaria del Manchester City e altri club nel mondo.

Dopo aver discusso in un hotel a Milano, le parti sono ormai vicine all’accordo. C’è fiducia da parte di entrambi per concludere con una fumata bianca la cessione del club. Adesso, però, ci saranno da stilare i documenti e concludere l’iter burocratico.

Nuovi incontri tra Mirri e il City Group sono previsti nelle prossime ore, ma con le due parti in trattativa da tempo è prevista ormai una chiusura a breve. Sono ore caldissime per il futuro del Palermo, che sul campo si è guadagnata la Serie B, ma adesso vuole sognare in grande con una proprietà di prestigio come quella del City Group.