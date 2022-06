Attraverso il proprio profilo Instagram Marco Perrotta ha pubblicato diversi scatti della notte della promozione dedicando questo bel traguardo a sua moglie e a suo figlio.

Ecco le parole del difensore rosanero:

“L’emozione più bella che sento. In realtà le parole non possono descrivere quello che provo. Avervi accanto e gioire con voi è stata la sensazione più Bella della mia vita ..mi siete stati vicino nei momenti più bui e mi avete aiutato a superarli. Spero di riuscire ad amarvi abbastanza e a proteggere per sempre quel sorriso”