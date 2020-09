Sarebbe una società di Nola, molto nota con un marchio di abbigliamento e solidità economica sicura a essere la capofila della cordata che sarebbe interessata all’acquisto del Novara di proprietà della famiglia Rullo. Stando a quanto riferito da “Tgnovara.it”, la trattativa si trova in fase di stallo, dopo che l’incontro via Internet di ieri, mercoledì, si è risolto in un nulla di fatto. «Aspetto che mi mandino un documento in cui mi spiegano per filo e per segno chi sono questi che vogliono acquistare il Novara, che mi facciano un’offerta economica e poi deciderò cosa fare – queste le parole rilasciate da Maurizio Rullo, proprietario del club -. Anche perché rispetto alla prima lettera d’intenti che mi è arrivata, i nomi sono ben diversi».