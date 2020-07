Come rivelato nel corso di “Corner” dal giornalista di Telecolor, Alessandro Vagliasindi, infatti, oltre al gruppo Sigi e Tacopina, un pool di imprenditori legati al Parma Calcio – si parla di Barilla e Pizzarotti – avrebbe mostrato gradimento per il club e la piazza etnea, muovendosi in ottica bando, anche se i tempi per agire sembrano piuttosto stringenti, visto che il termine per depositare l’offerta d’acquisto è fissato per domani alle ore 12.00.

Rimanendo sull’asse Parma-Catania, inoltre, si registra la visita nei giorni scorsi del direttore sportivo dei ducali, Daniele Faggiano, a Catania, per trattare l’acquisto di tre giocatori rossazzurri (altri due sarebbero andati alla Lazio) in un’operazione da circa 2 milioni di euro, che avrebbe permesso all’attuale proprietà di iscriversi al prossimo campionato. Un piano B nato prima che il Tribunale confermasse il bando.