Protezione civile regionale al lavoro a Baida con un centinaio di volontari delle associazioni della provincia di Palermo, Trapani e Agrigento. I volontari, come riporta “Repubblica.it”, stanno rimuovendo i cumuli di fango ai lati delle strade e sono arrivati in aiuto dei residenti per liberare le case dai detriti trascinati nelle abitazioni dall’acqua. Le squadre di volontari sono state già impiegate in via Leonardo da Vinci, via Belgio e viale Lazio in corrispondenza dei sottopassi che mercoledì scorso sono stati invasi da acqua e fango durante l’alluvione su Palermo.