Secondo quanto raccolto da “Calcioternano.it”, la Ternana sta sondando diversi profili per il ruolo di nuovo tecnico della squadra. Dopo i già citati Lucarelli e Castori (che attualmente rimane in pole), sono attenzionati anche i profili di Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia (a lungo accostato alla panchina del Palermo) e di Grassadonia, anche lui accostato al Palermo nelle scorse settimane. Non sono escluse sorprese.