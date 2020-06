Come si legge su “La Sicilia” si arricchisce di nuovi particolari la trattativa tra Sigi e Finaria, l’incontro tra i legali delle due sponde, infatti, non ha prodotto gli esiti sperati, con la trattativa che si è nuovamente arenata in quanto ognuno è rimasto saldo sulle proprie posizioni. Tutto adesso è rinviato alla decisione del Tribunale: una volta che avrà ricevuto tutti i documenti (sia quelli della Sigi che la relazione di Finaria) potrebbe aprire una procedura pubblica e dar vita ad un altro capitolo di questa lunga vicenda.