Come riportato da “Gds.it” hanno viaggiato tutta la notte i 75 migranti segnalati ieri quando erano nella zona Sar maltese. Del barcone in fuga dalla Libia si sono persi i contatti stamane alle 6.55, «quando avevano quasi raggiunto la zona Sar italiana», al largo di Lampedusa, spiega Alarm Phone: «Abbiamo aggiornato periodicamente le autorità con le loro posizioni, ma non ci sono state reazioni. Le autorità italiane devono fornire assistenza ora».