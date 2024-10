Cesena-Sampdoria, Sottil: «Non è facile venire qui a fare punti»

L’allenatore della Sampdoria, Andrea Sottil, ha parlato in conferenza stampa al termine della rocambolesca vittoria per 3-5 conquistata in casa del Cesena. Di seguito le sue parole riprese dal canale ufficiale dei blucerchiati:

«Bella vittoria perché sappiamo tutti che non è facile venir qui a fare punti. Loro erano imbattuti in casa da tanti mesi. Sono una squadra forte, insidiosa, di categoria. Noi abbiamo fatto bene approcciando bene. Siamo andati sotto su una distrazione ma siamo stati capaci di reagire subito. La squadra ha avuto carattere e consapevolezza di quello che siamo. Siamo un grande gruppo e lo hanno dimostrando ribaltando la partita e vincendo. Quando sono arrivato ho avuto carta bianca dal direttore e quindi ho preso in considerazione tutti. Poi faccio delle scelte come il mio mestiere mi impone di fare. Kasami ha fatto bene come tutto il gruppo. Soprattutto chi è entrato, ci hanno aiutato tanto i ragazzi dalla panchina. Giordano, Akinsanmiro, Depaoli, tutti ragazzi che oggi hanno fatto bene. La squadra ha ancora tanti margini di miglioramento, per me è bello. Abbiamo sbagliato qualcosa dietro ma lavoreremo e miglioreremo anche sotto questo aspetto».