Reggiana-Frosinone, Vivarini: «Le cose sono abbastanza gravi, non ci aspettavamo questa situazione»

Vincenzo Vivarini, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta esterna per 2 a 0 contro la Reggiana. Di seguito le sue dichiarazioni riportate su TuttoMercatoWeb.com:

«Canotto fisicamente non ha 90 minuti, faceva fatica. Non ho visto né il presidente né il direttore sportivo. Qui le cose stanno andando davvero male. Ci siamo parlati con la squadra, siamo in una situazione non bella. Si cerca sempre di analizzare e vedere cose positive e negative. Ho cercato di rincuorare tutti, è una situazione che non ci aspettavamo. Le cose sono abbastanza gravi e bisogna vedere il da farsi. Siamo andati dai tifosi per loro rispetto, ci hanno chiesto di più.

Perdere un giocatore importante dopo 10′ fa male, abbiamo preso un gol che si poteva evitare. La prestazione è sempre negativa perché abbiamo preso due gol e annulla quel che di buono abbiamo fatto. Abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati poco efficaci negli ultimi venti metri. Non siamo stati all’altezza di poter fare gol. Partipilo ha avuto una piccola distorsione, si valuterà domani».