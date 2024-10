TMW: “Frosinone, avanti con Vivarini. La situazione”

Clima tutt’altro che sereno in casa Frosinone. I ciociari, dopo il 2 a 0 incassato in casa della Reggiana, hanno ottenuto la quinta sconfitta stagionale: un risultato che colloca i gialloblù all’ultimo posto della classifica, a pari punti con il Cosenza. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, però, il club ha deciso di proseguire con Vincenzo Vivarini, fiducioso in una possibile svolta. L’ex Catanzaro, dunque, sarà in panchina anche per la partita della decima giornata di Serie B contro la capolista Pisa: un test difficile in cui l’ambiente si aspetta una vera reazione.

Continue Reading