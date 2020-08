Attraverso una nota arrivata alla società, la LND ha escluso la Cephaledium dal prossimo campionato di Eccellenza. Sul proprio profilo Facebook, il patron del club, Giuseppe Barranco, ha lanciato un appello: Il Consiglio direttivo nella riunione odierna ha preso atto che dal sistema informatico la posizione di Codesta Società non era stata ratificata, in ottemperanza a quanto previsto dal C.U. n. 1 del 2.7.20 relativo al pagamento degli oneri entro il 07.08.2020 (TERMINE PERENTORIO) deliberando la Vostra esclusione dal Campionato di Eccellenza.

Il Consiglio Direttivo, in via eccezionale, ha deliberato la possibilità di inoltrare al Presidente Federale, per il tramite del Comitato Regionale, istanza di ammissione in soprannumero al Campionato di Promozione.

La superiore istanza, qualora presa in considerazione, dovrà pervenire al Comitato Regionale entro Giovedì 13 Agosto ore 12.00 per il successivo inoltro alla Segreteria Federale, allegando copia del bonifico del pagamento della somme scadute. Il Comitato Regionale Sicilia.

“Forza avete 48 ore di tempo per iscrivere la squadra in Promozione… Non perdete tempo in faziosità e commenti partigiani, il presidente Barranco è pronto a lasciare tutto e fare spazio a chi vorrà spendersi per il bene della Cefalù calcistica. Io ho dato tantissimo da calciatore e da dirigente”.