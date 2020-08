Il Monza di Silvio Berlusconi è molto vicino ad acquistare le prestazioni del centrocampista Nino Barillà.

Se tale acquisto venisse confermato, il Monza abbandonerebbe con molta probabilità l’ipotesi chiamata Andrea Colpani, di proprietà dell’Atalanta quest’anno in prestito al Trapani, accostato nelle ultime settimane anche al Palermo.

Su di lui, oltre gli interessamenti già noti di Pisa e Parma, c’è da registrare, come riporta “Trapanigranata.it”, anche l’interessamento del Lecce, che sembra averlo messo nel mirino come primo rinforzo per affrontare il prossimo campionato di B.