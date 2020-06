Massimo Cellino, presidente del Brescia, è ormai ai ferri corti con Mario Balotelli ed è certo che l’attaccante non rimarrà nella sua città natale nella prossima stagione. Intanto Cellino ai microfoni della Rai ha lanciato un’altra frecciata al giocatore: «Succede quello che volete vedere. Non succede nulla, succede solo che ci sono tanti giocatori che hanno una forma fisica buona e che non vanno a finire sui giornali tutti i giorni. Il Brescia è una società che si sta leccando le ferite e che ha fatto un grosso sacrificio economico per fare un contratto a Balotelli, era il nostro grande sogno. Ci credo ma non molto. Lopez e almeno un 60% della squadra sono però molto determinati e ci devo credere anch’io».