Come si legge su “CalcioeFinanza” l’Uefa ha incontrato oggi le 12 città sedi di UEFA EURO 2020, in un meeting di routine per questioni operative. Nel corso della riunione, ha ribadito il suo impegno a disputare il torneo in 12 città secondo programma.

Considerando i rapidi cambiamenti della pandemia, si riconosce la necessità di avere flessibilità: quindi la scadenza per inviare piani per i tifosi allo stadio è stata spostata ad aprile.





Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha dichiarato: “La UEFA è impegnata a organizzare EURO 2020 nelle 12 città inizialmente previste. EURO è la competizione di punta per il calcio per squadre nazionali in Europa ed è una fonte vitale di finanziamento per il calcio di base e per lo sviluppo più ampio del calcio”.