Dalla serie A, stretta contro la pirateria.

Come si legge su “La Gazzetta dello Sport” il massimo campionato italiano ha iniziato un lavoro di ricerca delle offerte dei contenuti piratati (oltre 4 mila proposte analizzate solo nelle ultime due stagioni), in stretta collaborazione con la Guardia di Finanza. Sono stati chiusi circa 130 server in Italia e 280 all’estero.